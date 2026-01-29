Опубликовано фото обмена телами военных между Россией и Украиной

Помощник Путина Мединский показал фото обмена телами между РФ и Украиной

Показано фото обмена телами военных между Россией и Украиной. Снимок опубликовал в Telegram Владимир Мединский, помощник российского президента Владимира Путина.

На выложенном Мединским изображении видны несколько белых фур, близ которых находятся люди в белых медицинских костюмах. На факт, что фото может иметь отношение к сегодняшнему обмену телами, указывает лежащий на дорожном покрытии снег — во время состоявшегося в ноябре прошлого года предыдущего обмена снега еще не было.

Мединский подтвердил, что при обмене Россия передала Украине тела 1000 бойцов и получила с той стороны 38 тел.

Известно, что об обмене телами Москва и Киев договорились во время одного из раундов на переговорах в Абу-Даби.