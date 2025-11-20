Появились кадры обмена России и Украины телами военнослужащих

«Известия» опубликовали видео обмена России и Украины телами военнослужащих

В сети появилось видео обмена России и Украины телами военнослужащих. Ролик опубликовали «Известия».

На кадрах видны люди в белых защитных костюмах и респираторах, которые переносят останки военнослужащих в грузовики МЧС России. Также запечатлены гражданские в жилетках с эмблемой Международного комитета Красного Креста. Сами пакеты с телами на запись не попали.

Ранее стало известно, что Москва передала Киеву останки 1000 бойцов Вооруженных сил Украины, получив взамен тела 30 российских солдат. Предыдущая процедура состоялась в октябре.

По данным председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимира Рогова, с января 2025 года Украине передано 17 тысяч тел военнослужащих, а за 2024 год — 3 тысячи тел.