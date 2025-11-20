Россия и Украина обменялись телами солдат в соотношении 1 к 33

Военкор Коц: Москва вернула тела 30 солдат, передав Киеву 1000 тел

Россия и Украина обменялись телами солдат. Об этом сообщил в Telegram военкор Алекснадр Коц.

По его данным, Россия возвратила тела 30 солдат. Взамен Киеву было передано 1000 тел бойцов ВСУ. Таким образом, пропорция превысила 1 к 33. Может ли это свидетельствовать о соотношении потерь, неизвестно.

Коц считает, что это «еще не предел». Военкор заявил, что потери ВСУ в районе Красноармейска настолько велики, что тела украинских солдат «вывозят "КамАЗами"».

Предыдущий обмен телами солдат между Россией и Украиной состоялся в конце октября. Тогда Киеву также была передана тысяча тел солдат ВСУ.