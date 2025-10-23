Бывший СССР
Россия передала Украине тысячу тел военных

Россия передала Украине тысячу тел военных, их подвергнут экспертизе
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Пресс-служба Владимира Мединского / РИА Новости

Россия передала украинской стороне тысячу тел военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными в своем Telegram-канале.

В ведомстве сказали, что следователи совместно с экспертными учреждениями МВД в ближайшее время изучат тела, чтобы идентифицировать их. Также украинская сторона выразила благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста.

23 октября стало известно, что Россия и Украина обменялись телами военных по формуле 1000 на 31.

До этого Россия и Украина договорились об обмене посылками для пленных. Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что посылки и письма, которые будут переданы российским военнопленным, уже собираются.

    Все новости