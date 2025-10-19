Россия
Россия и Украина договорились об обмене посылками для пленных

Россия и Украина договорились об обмене письмами и посылками для пленных
Никита Савин
Никита Савин

Фото: NadyaTk / Shutterstock / Fotodom  

Уполномоченные по правам человека России и Украины договорились об обмене посылками для пленных. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова в беседе с информационным агентством заявила, что посылки и письма, которые будут переданы российским военнопленным, уже собираются. По ее словам, договоренность об обмене посылками заключена с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом.

«По поводу посылок у нас есть договоренность с украинским омбудсменом, что мы на взаимной основе будем передавать посылки российским ребятам и украинским военнопленным. Сейчас мы собираем письма от родных, которые будут вложены в посылки», — сказала Москалькова.

Ранее российский уполномоченный по правам человека провела встречу с Ранией Машлаб — главой Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии. В ходе встречи, в частности, обсуждалось посещение российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины.

