Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:43, 16 октября 2025Россия

Москалькова обсудила посещение российских пленных на Украине

Москалькова встретилась с главой МККК в России и Белоруссии
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова встретилась с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Ранией Машлаб. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Обсудили широкий круг гуманитарных вопросов, касающихся посещения российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины, передачи посылок и писем для военнопленных, поиска без вести пропавших и воссоединения семей», — написала она.

Помимо того, омбудсмен и глава МККК обсудили и наметили пути совместной работы в правозащитной сфере.

Ранее Москалькова заявила, что в Сумской области по-прежнему остаются 13 жителей Курской области, которые были вывезены из российского региона во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Парламент Франции отклонил резолюции о недоверии правительству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости