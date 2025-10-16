Москалькова обсудила посещение российских пленных на Украине

Москалькова встретилась с главой МККК в России и Белоруссии

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова встретилась с главой Международного комитета Красного Креста (МККК) в России и Белоруссии Ранией Машлаб. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Обсудили широкий круг гуманитарных вопросов, касающихся посещения российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины, передачи посылок и писем для военнопленных, поиска без вести пропавших и воссоединения семей», — написала она.

Помимо того, омбудсмен и глава МККК обсудили и наметили пути совместной работы в правозащитной сфере.

Ранее Москалькова заявила, что в Сумской области по-прежнему остаются 13 жителей Курской области, которые были вывезены из российского региона во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).