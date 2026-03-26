Хижина прожившего в тайге восемь лет беглого россиянина попала на видео

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:54, 26 марта 2026

ФСИН показала на видео хижину преступника, скрывавшегося 8 лет в тайге Карелии
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Хижина прожившего восемь лет в тайге Карелии беглого преступника попала на видео. Запись предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ФСИН России.

На кадрах видны постройки. В хижине находится кровать и стол. Гражданин Ф. 1975 года рождения решил уйти в тайгу в октябре 2018 года, боясь уголовной ответственности за неявку в установленный срок в уголовно-исполнительную инспекцию. Он был приговорен за преступление небольшой тяжести к 1 году исправительных работ.

Восемь лет мужчина находился в федеральном розыске. Он скрывался в Прионежском районе, где в лесу обустроил себе хижину, возвел несколько хозяйственных построек. Мужчина не пользовался мобильным телефоном, банковскими картами, паспортом, не появлялся в общественных местах, разорвал связь с близкими и друзьями. Одежду и пропитание он искал на свалках ближайших населенных пунктов, куда ходил только по ночам. Еду отшельник готовил на костре, воду брал из реки.

Сейчас его доставили в отдел полиции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok