Нашелся выживший в тайге беглый россиянин

ФСИН: В Карелии задержан осужденный беглец, он 8 лет жил в тайге

В Карелии нашелся мужчина, который восемь лет скрывался в тайге от приговора. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСИН России.

Гражданин Ф. 1975 года рождения находился в федеральном розыске. Он был приговорен за преступление небольшой тяжести к 1 году исправительных работ. Боясь уголовной ответственности за неявку в установленный срок в уголовно-исполнительную инспекцию, он решил уйти в тайгу в октябре 2018 года.

Там беглец обустроил себе хижину, возвел несколько хозяйственных построек. Мужчина не пользовался мобильным телефоном, банковскими картами, паспортом, не появлялся в общественных местах, разорвал связь с близкими и друзьями. Одежду и пропитание он искал на свалках ближайших населенных пунктов, куда ходил только по ночам. Еду отшельник готовил на костре, воду брал из реки.

Все эти годы сотрудники отделения розыска ФСИН отрабатывали возможные адреса, где бы мог появиться беглец, даже разыскали его дальнюю родственницу в соседнем регионе, но безуспешно.

На след преступника вышли внезапно. Сейчас его доставили в отдел полиции.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали мужчину, осужденного на 10 лет лишения свободы за групповое изнасилование школьницы, но не явившегося на оглашение приговора, а скрывшегося от правосудия. Мужчина скрывался на балконе.