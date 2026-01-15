Реклама

10:48, 15 января 2026

Сбежавшего из суда насильника российской школьницы нашли на балконе

ФСИН задержала на Урале не явившегося на оглашение приговора насильника
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Telegram-канал «ФСИН России»

В Свердловской области задержали мужчину, осужденного на 10 лет лишения свободы за групповое изнасилование школьницы, но не явившегося на оглашение приговора, а скрывшегося от правосудия. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители ФСИН России.

14 января оперативники нашли его в Алапаевске, но он попытался сбежать через балкон. Мужчину доставили в отдел полиции. Он был объявлен в федеральный розыск за уклонение от отбывания наказания. Задержанного зовут Александр Быков, уточняет издание «Уральский меридиан» и публикует видео с ним.

На кадрах видны сотрудники ФСИН, которые ведут по лестнице задержанного.

6 октября 2025 года Алапаевский городской суд признал Быкова виновным в сексуальном насилии над школьницей и приговорил его к 10 годам заключения. Он на время суда находился по решению следователя под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не явился.

Также сбежал от правосудия его подельник Александр Шаньгин, который был осужден на 11,5 года лишения свободы. Его уже задержали.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали троих молодых людей, которые изнасиловали 15-летнюю школьницу.

