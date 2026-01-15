Сбежавшего из суда насильника российской школьницы нашли на балконе

ФСИН задержала на Урале не явившегося на оглашение приговора насильника

В Свердловской области задержали мужчину, осужденного на 10 лет лишения свободы за групповое изнасилование школьницы, но не явившегося на оглашение приговора, а скрывшегося от правосудия. Об этом «Ленте.ру» сообщили представители ФСИН России.

14 января оперативники нашли его в Алапаевске, но он попытался сбежать через балкон. Мужчину доставили в отдел полиции. Он был объявлен в федеральный розыск за уклонение от отбывания наказания. Задержанного зовут Александр Быков, уточняет издание «Уральский меридиан» и публикует видео с ним.

На кадрах видны сотрудники ФСИН, которые ведут по лестнице задержанного.

6 октября 2025 года Алапаевский городской суд признал Быкова виновным в сексуальном насилии над школьницей и приговорил его к 10 годам заключения. Он на время суда находился по решению следователя под подпиской о невыезде, на оглашение приговора не явился.

Также сбежал от правосудия его подельник Александр Шаньгин, который был осужден на 11,5 года лишения свободы. Его уже задержали.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге арестовали троих молодых людей, которые изнасиловали 15-летнюю школьницу.