Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:58, 14 января 2026Силовые структуры

Изнасиловавшим российскую школьницу троим молодым людям избрали меру пресечения

В Екатеринбурге арестовали троих молодых людей за надругательство над школьницей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В Екатеринбурге арестовали троих молодых людей за надругательство над школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Они обвиняются по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

12 января 15-летняя школьница поссорилась со своими опекунами и ушла на улицу. Там ее встретил один из подозреваемых. Он отвел ее в квартиру в Академическом районе и оставил. Спустя некоторое время он вернулся с двумя приятелями.

Суд избрал меру пресечения Эдуарду Шафикову, Эльнуру Гаану и Николаю Силову в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в российском городе трое молодых людей изнасиловали школьницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    У семьи бывшего российского мэра нашли бриллианты и 50 квартир и домов

    Перечислены сбывшиеся предсказания Билла Гейтса

    Глутамат, нитраты, сахзамы и пальмовое масло. Что из этого на самом деле вредно

    Неожиданную версию обысков у Тимошенко подтвердили

    Гоблин назвал Трампа молодцом

    В России прокомментировали систему карусели ВСУ для освобожденных из плена бойцов

    Глава МИД Польши призвал президента повлиять на Трампа

    Пилоты самолета объявили чрезвычайную ситуацию из-за странного запаха в кабине

    Названы самые подешевевшие в 2025 году продукты питания

    Над морем в России произошло боестолкновение с ВСУ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok