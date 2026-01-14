Изнасиловавшим российскую школьницу троим молодым людям избрали меру пресечения

В Екатеринбурге арестовали троих молодых людей за надругательство над школьницей

В Екатеринбурге арестовали троих молодых людей за надругательство над школьницей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов региона.

Они обвиняются по статье 131 («Изнасилование несовершеннолетней группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

12 января 15-летняя школьница поссорилась со своими опекунами и ушла на улицу. Там ее встретил один из подозреваемых. Он отвел ее в квартиру в Академическом районе и оставил. Спустя некоторое время он вернулся с двумя приятелями.

Суд избрал меру пресечения Эдуарду Шафикову, Эльнуру Гаану и Николаю Силову в виде заключения под стражу сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что в российском городе трое молодых людей изнасиловали школьницу.