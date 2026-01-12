В российском городе трое молодых людей изнасиловали школьницу

В Екатеринбурге 3 мужчин надругались над 15-летней школьницей в квартире

В Екатеринбурге трое молодых людей изнасиловали 15-летнюю школьницу. Об этом сообщает Е1 со ссылкой на собственный источник.

По данным портала, школьница поссорилась со своими опекунами и ушла на улицу. Там ее встретил один из подозреваемых. Он отвел ее в квартиру в Академическом районе и оставил. Спустя некоторое время он вернулся с двумя приятелями.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Один из злоумышленников уже задержан, двух других разыскивают полицейские. Известно, что все трое проживают на Уралмаше.

