Российский священник Лазарь избежал наказания за интим со школьницей

В Самаре прекратили дело в отношении священника за интим со школьницей

В Самаре прекратили уголовное дело в отношении 42-летнего иерея Владислава Лазаря — клирика храма Успения Пресвятой Богородицы. Об этом сообщает издание samara.aif.

По данным издания, в ходе расследования уголовного дела об интимной связи и изнасиловании священником 16-летней школьницы выяснилось, что их отношения происходили на добровольной основе и девушка к тому времени достигла возраста согласия. К тому же она умолчала о своем настоящем возрасте, а клирик не рассказал, что женат и у него четверо детей.

Следствие установило, что пара познакомилась в январе 2025 года на исповеди, после чего дважды встретилась в местной гостинице. После этого школьница обратилась в полицию с заявлением об интимной связи со священнослужителем.

Было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого выяснилось, что у школьницы с обвиняемым был роман. Это подтвердила и их переписка в соцсетях, длившаяся несколько месяцев.

Владислав Лазарь публично принес извинения семье девушки, супруге, детям и прихожанам.

Ранее в Омске священника Русской православной церкви приговорили к девяти годам за педофилию.

