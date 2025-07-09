Российскому священнику-педофилу дали срок

В Омске священнику-педофилу дали срок за совращение мальчика

В Омске священника русской православной церкви (РПЦ) приговорили к девяти годам за педофилию. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, 35-летний иерей храма Нерукотворного Образа Спасителя Николай Бабуру регулярно приглашал к себе на ночь 12-летнего мальчика, мотивируя это тем, что ребенку будет удобнее ходить на утреннюю службу в церковь. Родители были не против, а священнослужитель тем временем развращал ребенка.

По итогу помимо срока за педофилию, священник лишился возможности в течении 15 лет занимать должности в РПЦ и заниматься церковной деятельностью.

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