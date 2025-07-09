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17:01, 9 июля 2025Силовые структуры

Российскому священнику-педофилу дали срок

В Омске священнику-педофилу дали срок за совращение мальчика
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Омске священника русской православной церкви (РПЦ) приговорили к девяти годам за педофилию. Об этом сообщает РИА Новости.

Как установил суд, 35-летний иерей храма Нерукотворного Образа Спасителя Николай Бабуру регулярно приглашал к себе на ночь 12-летнего мальчика, мотивируя это тем, что ребенку будет удобнее ходить на утреннюю службу в церковь. Родители были не против, а священнослужитель тем временем развращал ребенка.

По итогу помимо срока за педофилию, священник лишился возможности в течении 15 лет занимать должности в РПЦ и заниматься церковной деятельностью.

Ранее сообщалось, что в Астрахани мужчину приговорили к 23 годам заключения за изнасилования детей в течение 8 лет.

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