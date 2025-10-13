Появились подробности об удерживаемых на Украине россиянах

Москалькова: На Украине по-прежнему остаются 13 жителей Курской области

В Сумской области по-прежнему остаются 13 жителей Курской области, которые были вывезены из российского региона во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сроки их возвращения неизвестны, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, ее слова передает ТАСС.

По словам омбудсмена, Украина якобы не отказывается возвращать граждан в Россию, но при этом не называет условий для разрешения этого вопроса. «На сегодняшний день украинская сторона не отказывается репатриировать их в Россию, но на деле мы не имеем конкретной даты и конкретных обстоятельств, условий этого возвращения», — объяснила Москалькова.

Она также добавила, что на Украине удерживают «достаточно большое количество» россиян «за пророссийскую позицию».

«Еще достаточно большое количество наших граждан подвергаются уголовному преследованию [на Украине] по абсолютно надуманным причинам, фактически за пророссийскую позицию, за то, что они русские», — заключила омбудсмен.

2 октября стало известно о десяти вернувшихся домой россиянах, жителях Курской области, которых удерживали в Сумах.