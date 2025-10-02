Стало известно о вернувшихся жителях Курской области

Москалькова сообщила о десяти вернувшихся жителях Курской области

В Россию вернулись десять жителей Курской области, которых удерживали в Сумах. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, чьи слова приводит РИА Новости.

«Еще десять курян, которых удерживали в Сумах, возвращаются в Россию», — сказала она. Каких-либо других подробностей омбудсмен не предоставила.

2 октября Минобороны России сообщило об обмене военнопленными по формуле «185 на 185». Состояние освобожденных граждан не уточняется. В ближайшее время их доставят в Россию для прохождения реабилитации.

В ходе обмена были возвращены 20 мирных россиян, добавили в оборонном ведомстве.