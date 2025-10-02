Россия
В Минобороны сообщили о возвращении мирных россиян с территории Украины

Константин Лысяков
Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В ходе обмена военнопленными с территории Украины возвращены 20 мирных россиян. О передаче Киевом гражданских сообщило Минобороны России в Telegram.

Обмен военнопленными прошел по формуле «185 на 185». Сейчас российские военнослужащие и гражданские находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается психологическая и медицинская помощь. Состояние освобожденных россиян не уточняется. В ближайшее время их доставят в Россию для прохождения реабилитации.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что процедура состоялась в рамка договоренностей, достигнутых Россией и Украиной на переговорах в Стамбуле 23 июля.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала о срыве запланированной на 26 сентября процедуры возвращения жителей Курской области, вывезенных в Сумскую область Украины. Причину отмены договоренности она не назвала.

