17:54, 25 сентября 2025Россия

Москалькова заявила о срыве возвращения вывезенных на Украину мирных россиян

Москалькова: Запланированное возвращение остающихся на Украине курян сорвалось
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Возвращение мирных жителей Курской области, вывезенных на Украину и остающихся в городе Сумы, сорвалось. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, пишет ТАСС.

По словам омбудсмена, процедура была запланирована на пятницу, 26 сентября. «Я должна была завтра поехать на границу в Беларусь принимать курских жителей. К сожалению, сорвалось», — сказала она.

Что послужило причиной срыва договоренности, не уточняется.

Ранее один из вывезенных в Сумскую область жителей Суджи рассказал, что Украина подготовила фальшивые документы, в которых говорилось, что куряне самовольно перешли границу. При этом на бумагах уже стояли подделанные подписи россиян.

24 августа Украина передала России восемь жителей Курской области. Среди вернувшихся оказались трое мужчин и пятеро женщин в возрасте от 64 до 75 лет.

