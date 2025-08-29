Житель Суджи Белокрылов: Вывезенным в Сумы жителям сделали фальшивые документы

Украина подготовила жителям Курской области, которые были вывезены в Сумскую область, фальшивые документы. Об этом сообщил житель Суджи Илья Белокрылов, который провел в украинском плену больше полугода, его цитирует ТАСС.

«Они и документы сделали так, что мы самовольно перешли, нарушили границу. Там и подписи наши стояли», — рассказал мужчина.

По его словам, такие документы, которые сделала украинская сторона, были необходимы для того, чтобы не признавать нахождение мирных жителей в плену. В Сумах жителям Курской области говорили, что власти Украины спасли их, добавил Белокрылов.

Ранее возвращенная из плена жительница Суджанского района Курской области Анна Капустина рассказала, что девять человек не выжили в украинском плену в Сумах. По ее словам, куряне, которые не выжили в плену, были очень пожилыми людьми, за которыми требовался особый уход.

Украина передала России восемь жителей Курской области 24 августа. Среди вернувшихся оказались трое мужчин и пятеро женщин в возрасте от 64 до 75 лет. Как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, курянам в Сумах внушали, что они никому не нужны.