11:02, 25 августа 2025Россия

Появились подробности о возвращении с Украины жителей Суджи

Хинштейн сообщил, что возвращенным с Украины жителям Суджи от 64 до 75 лет
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

С территории Украины были возвращены восемь жителей Суджи и Суджанского района Курской области, их привезли в Курск. Подробности об этом появились в Telegram-канале временно исполняющего обязанности главы российского региона Александра Хинштейна.

По данным губернатора, среди вернувшихся — трое мужчин и пятеро женщин. Все они в возрасте от 64 до 75 лет.

Один мужчина получил ранение еще во время нахождения в селе Суджанского района после вторжения Вооруженных сил Украины. По словам жителя региона, он шел за водой, когда украинские военные открыли по нему огонь. Россиянина повторно осмотрели медики и оказали необходимую помощь.

Хинштейн добавил, что приехавшим домой россиянам также окажут помощь соцработники: помогут с восстановлением документов и оформлением всех положенных выплат. «Страшно представить, что переживали люди в плену. Им очень важна наша помощь и поддержка», — написал руководитель области.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели новый обмен пленными. Стороны передали друг другу по 146 военнослужащих. Кроме того, Киев передал восемь жителей Курской области. Их возвращение сняли на видео.

