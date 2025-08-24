Россия
15:53, 24 августа 2025Россия

Возвращение жителей Курской области с Украины попало на видео

Опубликовано видео с возвращенными с Украины жителями Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Возвращение жителей Курской области с Украины попало на видео. Ролик опубликовала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в своем Telegram.

По информации омбудсмена, вернуть удалось восемь жителей Курской области, которые удерживались в Сумах на территории Украины с февраля 2025 года.

Как видно на опубликованных кадрах, находившиеся несколько месяцев на Украине в основном пожилые женщины.

«Невозможно передать словами эмоции и переживания людей, которым удалось вернуться на родную землю. Всем им пришлось пройти через серьезные испытания, психологическое давление. Каждый раз не перестаю поражаться выдержке этих людей, их стойкости и силе воли», — написала Москалькова.

По ее словам, сейчас возвращенные находятся в Беларуси, после чего их привезут в Россию.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели новый обмен пленными. Обе стороны передали друг другу по 146 военнослужащих. Кроме того, Украина передала восемь жителей Курской области, которых доставят домой.

