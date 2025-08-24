Россия
15:07, 24 августа 2025Россия

Россия и Украина провели новый обмен пленными

Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Россия и Украина провели новый обмен пленными военными, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

Обмен состоялся 24 августа. Обе стороны передали друг другу по 146 военнослужащих. Кроме того, Украина передала восемь жителей Курской области, которых доставят домой.

Российские военнослужащие сейчас находятся в Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, отметило МО РФ. Позднее их привезут в Россию на лечение и реабилитацию.

Минобороны добавило, что посредником выступали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Предыдущий обмен пленными состоялся 14 августа. Украине в рамках обмена пленными и гражданскими передали граждан, находившихся в России с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди них также были военные, участвовавшие в обороне Мариуполя в 2022 году.

