14:04, 14 августа 2025

В России заявили об обмене пленными с Украиной накануне встречи Путина с Трампом

Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

14 августа состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом объявил в Telegram российский военкор Юрий Котенок.

Обмен состоялся накануне встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«По предварительным данным, только что завершился очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Заявление от Минобороны последует в ближайшее время», — сообщил журналист. Сколько российских пленных вернулось домой, Котенок не уточнил.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом перед встречей Путина и Трампа. Он попросил сограждан набраться терпения и не следить за действиями главы США, сконцентрировавшись на президенте России.

