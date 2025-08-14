В России заявили об обмене пленными с Украиной накануне встречи Путина с Трампом

Военкор Котенок: 14 августа завершился очередной обмен пленными с Украиной

14 августа состоялся обмен пленными между Россией и Украиной. Об этом объявил в Telegram российский военкор Юрий Котенок.

Обмен состоялся накануне встречи российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

«По предварительным данным, только что завершился очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Заявление от Минобороны последует в ближайшее время», — сообщил журналист. Сколько российских пленных вернулось домой, Котенок не уточнил.

Ранее генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом перед встречей Путина и Трампа. Он попросил сограждан набраться терпения и не следить за действиями главы США, сконцентрировавшись на президенте России.