Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:34, 14 августа 2025Россия

В России предположили вариант исхода встречи Путина с Трампом

Политолог Зудин: Встреча с Путиным позволит Трампу прекратить поддержку Киева
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа позволит Вашингтону прекратить поддержку Киева. Такое мнение выразил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, чьи слова приводит Ura.ru.

«Трамп не заинтересован в дальнейшей поддержке киевского режима. Нынешняя Украина для него — токсичный актив, от которого надо избавиться как можно скорее. Весь вопрос в том, когда это получится сделать и с какими последствиями», — сказал он.

Материалы по теме:
«Боевая фарма» Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
«Боевая фарма»Какие препараты продают бойцам СВО под видом бустеров и чем они опасны?
21 июля 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«За один день отдаешь ползарплаты» Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
«За один день отдаешь ползарплаты»Сколько стоит жизнь солдат на СВО и на что они тратят свои деньги?
19 июня 2025

По мнению эксперта, после возвращения к власти Трамп делал все по украинскому вопросу, чтобы выйти из этой истории. При этом противоречия в словах главы США политолог связал с инерцией политического курса Соединенных Штатов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что официальные лица США и России перед встречей Трампа и Путина на Аляске обсуждают сделку, которая остановит конфликт на Украине по нынешним линиям фронта. По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, предполагается, что Россия оставит за собой контроль над частями Херсонской и Запорожской областей Украины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле анонсировали несколько раундов общения Путина и Трампа

    Украина разработала ракеты для ударов вглубь России

    Россиянам назвали главный признак подходящей для школы формы

    Украина усилила одно направление бойцами «Азова»

    Выросшему товарообороту России и США предсказали сохранение невысоких уровней

    В России захотели упростить визовый режим с четырьмя странами Африки

    Отказавшегося от гражданства России миллиардера вынудили летать лоукостерами

    iPhone 16 Plus рекордно подешевел в России

    Фадеев сравнил себя с помещиком на фоне конфликта с Крутым

    Автоэксперт назвал использование «иранской тонировки» непонятной манией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости