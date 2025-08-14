В России предположили вариант исхода встречи Путина с Трампом

Политолог Зудин: Встреча с Путиным позволит Трампу прекратить поддержку Киева

Встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа позволит Вашингтону прекратить поддержку Киева. Такое мнение выразил политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин, чьи слова приводит Ura.ru.

«Трамп не заинтересован в дальнейшей поддержке киевского режима. Нынешняя Украина для него — токсичный актив, от которого надо избавиться как можно скорее. Весь вопрос в том, когда это получится сделать и с какими последствиями», — сказал он.

По мнению эксперта, после возвращения к власти Трамп делал все по украинскому вопросу, чтобы выйти из этой истории. При этом противоречия в словах главы США политолог связал с инерцией политического курса Соединенных Штатов.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что официальные лица США и России перед встречей Трампа и Путина на Аляске обсуждают сделку, которая остановит конфликт на Украине по нынешним линиям фронта. По словам людей, знакомых с ходом обсуждений, предполагается, что Россия оставит за собой контроль над частями Херсонской и Запорожской областей Украины.