Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:58, 13 августа 2025Россия

Российский генерал обратился к россиянам с призывом перед встречей Путина и Трампа

Алаудинов призвал россиян набраться терпения перед встречей Путина и Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом набраться терпения перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это заявление Алаудинов опубликовал в Telegram.

По словам Алаудинова, россияне будут благодарны Трампу, если он «завершит этот конфликт» с соблюдением всех интересов России. При этом он отметил, что не питает надежд относительно добрых намерений президента США, однако полностью доверяет российскому лидеру.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

«Поэтому всех прошу набраться терпения, абсолютно не надо озираться, смотреть в сторону Трампа (...) Нет, мы должны наблюдать за нашим президентом (...) Все остальное — это ерунда», — призвал Алаудинов

Ранее сообщалось, что прорыв Вооруженных сил России в Донецкой народной республике на участке Покровск — Константиновка — Краматорск ключевым образом повлияет на переговоры с США на Аляске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Роскомнадзоре заявили о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram

    Роскошная яхта затонула у Ибицы и попала на видео

    Названы города Подмосковья с наиболее подешевевшим жильем

    Россиянка рассказала о пяти днях в роддоме в условиях антисанитарии

    В зоне СВО начали применять «минометы» из канализационных труб

    Звезда «Реальных пацанов» порассуждала о ненависти матери к ребенку

    Раскрыта сумма потерь обманутых москвичей

    Всемирно известный производитель фотопленки приготовился к краху

    Видеозвонок от Киану Ривза обошелся россиянину в 750 тысяч рублей

    Редкое земноводное нашли в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости