Российский генерал обратился к россиянам с призывом перед встречей Путина и Трампа

Замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов обратился к россиянам с призывом набраться терпения перед встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Это заявление Алаудинов опубликовал в Telegram.

По словам Алаудинова, россияне будут благодарны Трампу, если он «завершит этот конфликт» с соблюдением всех интересов России. При этом он отметил, что не питает надежд относительно добрых намерений президента США, однако полностью доверяет российскому лидеру.

«Поэтому всех прошу набраться терпения, абсолютно не надо озираться, смотреть в сторону Трампа (...) Нет, мы должны наблюдать за нашим президентом (...) Все остальное — это ерунда», — призвал Алаудинов

Ранее сообщалось, что прорыв Вооруженных сил России в Донецкой народной республике на участке Покровск — Константиновка — Краматорск ключевым образом повлияет на переговоры с США на Аляске.