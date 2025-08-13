Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:05, 13 августа 2025Россия

В России назвали повлияющий ключевым образом на переговоры Путина и Трампа фактор

Политолог Марков: Прорыв ВС России в ДНР ключевым образом повлияет на переговоры
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Прорыв Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике на участке Покровск — Константиновка — Краматорск ключевым образом повлияет на переговоры с США на Аляске. Этот фактор в качестве влияющего на переговорный процесс назвал в Telegram российский политолог Сергей Марков.

Как отметил эксперт, боевые действия в упомянутом районе станут самыми важными со времени операции «Поток», в ходе которой российские военные смогли зайти в тыл оккупировавшим часть Курской области Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Он заставит многих скорректировать политическую позицию по всей украинской войне. Если прорыв будет развиваться, то он и его последствия будут обсуждаться [президентом России Владимиром] Путиным и [главой США Дональдом] Трампом на Аляске», — отметил Марков.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский пытается противодействовать российским военным, направив в район Константиновки подразделения «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее ветеран спецоперации Евгений Рассказов с позывным Топаз заявил, что паника в рядах «Азова» вызывает у него и его сослуживцев эмоции, сравнимые с праздничным фейерверком, так как служит признанием заслуг российских военных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп столкнулся с проблемой перед переговорами с Путиным

    Украинские пограничники достали уклонистов из гидроцилиндров грузовика

    Тимати заинтересовался льготами для многодетных отцов

    Кредиты наличными оказались особенно популярны у одной категории россиян

    Россиян предупредили о пеплопаде

    Дибров высказался о женской измене на фоне новостей о разводе

    Туристов предупредили о новой схеме мошенничества на Бали

    Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80 процентов

    В России назвали повлияющий ключевым образом на переговоры Путина и Трампа фактор

    Посол Израиля призвал ЕС отказаться от одержимости правами палестинцев

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости