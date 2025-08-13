В России назвали повлияющий ключевым образом на переговоры Путина и Трампа фактор

Политолог Марков: Прорыв ВС России в ДНР ключевым образом повлияет на переговоры

Прорыв Вооруженных сил (ВС) России в Донецкой народной республике на участке Покровск — Константиновка — Краматорск ключевым образом повлияет на переговоры с США на Аляске. Этот фактор в качестве влияющего на переговорный процесс назвал в Telegram российский политолог Сергей Марков.

Как отметил эксперт, боевые действия в упомянутом районе станут самыми важными со времени операции «Поток», в ходе которой российские военные смогли зайти в тыл оккупировавшим часть Курской области Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Он заставит многих скорректировать политическую позицию по всей украинской войне. Если прорыв будет развиваться, то он и его последствия будут обсуждаться [президентом России Владимиром] Путиным и [главой США Дональдом] Трампом на Аляске», — отметил Марков.

Он подчеркнул, что Владимир Зеленский пытается противодействовать российским военным, направив в район Константиновки подразделения «Азова» (запрещенная в России террористическая организация).

Ранее ветеран спецоперации Евгений Рассказов с позывным Топаз заявил, что паника в рядах «Азова» вызывает у него и его сослуживцев эмоции, сравнимые с праздничным фейерверком, так как служит признанием заслуг российских военных.