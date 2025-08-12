Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:03, 12 августа 2025Россия

В России с восторгом рассказали о панических настроениях в рядах «Азова»

Ветеран СВО Рассказов: «Азов», самая мотивированная элита ВСУ, жалко скулит
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В рядах «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) царят панические настроения, которые вызывают у российских военных эмоции, сравнимые с праздничным фейерверком или музыкой. Об этом заявил в Telegram ветеран специальной военной операции (СВО) Евгений Рассказов с позывным Топаз.

Боец опубликовал скриншот поста командира «Азова», одного из участников боев за «Азовсталь», Богдана Кротевича, в котором он обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщает о бедственном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Константиновка, Краматорск и Дружковка.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

Рассказов заявил, что для него нет ничего приятнее чем слушать «скулеж врага», который по достоинству оценил действия российских военных. «Самая мотивированная элита (...) жалко скулит. (...) «Азов» — их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!» — написал Топаз.

Ранее в России заговорили о плане окончания СВО. Политолог Сергей Марков заявил, что миллионы людей испытают воодушевление от этих новостей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Даже ДНК не найдут». В России пригрозили НАТО уничтожить европейские столицы за атаку на Калининград

    В России резко снизились продажи одного продукта

    Пролетевший над российским городом беспилотник сняли на видео

    Стало известно о блокировке ФНС счетов Овечкина

    США отказались направлять самолеты с гумпомощью в Газу

    В российском городе иностранец поцеловал чужого ребенка в губы на заправке

    Еврокомиссар по обороне рассказал о темпах производства боеприпасов ЕС

    Несколько самолетов были охвачены огнем в аэропорту из-за одного пилота и попали на видео

    В МИД объяснили причину враждебности Европы к России

    У 29-летней женщины нашли редкую форму болезни Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости