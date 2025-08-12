В России с восторгом рассказали о панических настроениях в рядах «Азова»

Ветеран СВО Рассказов: «Азов», самая мотивированная элита ВСУ, жалко скулит

В рядах «Азова» (запрещенная в России террористическая организация) царят панические настроения, которые вызывают у российских военных эмоции, сравнимые с праздничным фейерверком или музыкой. Об этом заявил в Telegram ветеран специальной военной операции (СВО) Евгений Рассказов с позывным Топаз.

Боец опубликовал скриншот поста командира «Азова», одного из участников боев за «Азовсталь», Богдана Кротевича, в котором он обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому и сообщает о бедственном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенных пунктов Константиновка, Краматорск и Дружковка.

Рассказов заявил, что для него нет ничего приятнее чем слушать «скулеж врага», который по достоинству оценил действия российских военных. «Самая мотивированная элита (...) жалко скулит. (...) «Азов» — их вой для нас как праздничный фейерверк, как музыка, как высшая оценка ремесла!» — написал Топаз.

Ранее в России заговорили о плане окончания СВО. Политолог Сергей Марков заявил, что миллионы людей испытают воодушевление от этих новостей.