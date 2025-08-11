Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:21, 11 августа 2025Россия

В России заговорили о плане окончания СВО

Политолог Марков заявил о плане окончания СВО, который вызовет энтузиазм россиян
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В России заговорили о плане окончания специальной военной операции (СВО). На это обратил внимание российский политолог Сергей Марков в Telegram.

По словам эксперта, упоминание этого плана он услышал в эфире передачи «Вести недели» от телеведущего и депутата Госдумы Евгения Попова в контексте переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Марков заявил, что считает это словосочетание сигналом, который вызовет воодушевление у россиян.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

«"План окончания СВО", — такой термин появился вчера (...) Это фактически сигнал для всей российской медиамашины. Это придаст огромный энтузиазм миллионам людей», — заявил он.

В свою очередь, военблогеры проекта «Два майора» предположили, что СВО не закончится после встречи Путина и Трампа на Аляске — военные действия продолжатся, и операция будет длиться до тех пор, пока Москва не получит гарантий долгосрочной безопасности.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Валя Карнавал рассказала о неожиданном комплексе

    Названы главные факторы риска тромбоза у молодых людей

    В Совфеде объяснили изоляцию Европы от встречи Путина и Трампа на Аляске

    Германия прокомментировала соглашение Армении и Азербайджана

    Зеленский провел переговоры с премьером Индии

    «Калашников» оценил мощности по производству АК-12К и РПЛ-20

    В России заговорили о плане окончания СВО

    В Британии раскрыли ключ к завершению конфликта на Украине

    Сын Кадырова станцевал лезгинку на сцене филармонии. У 17-летнего Адама заметили пистолет на поясе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости