Россия
08:48, 11 августа 2025Россия

В России порассуждали об окончании СВО после встречи Путина с Трампом

Военные действия ждет продолжение после встречи Путина и Трампа
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) не закончится после встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске — военные действия ждет продолжение, и СВО будет длиться до тех пор, пока Москва не получит гарантий долгосрочной безопасности. Об этом порассуждали авторы Telegram-канала «Два майора».

По мнению военблогеров, Россия сделала выводы из поведения Запада и неисполнения им достигнутых договоренностей. Авторы проекта добавляют, что российские войска активно наступают в зоне СВО, и планов «взятия под контроль конституционных земель России никто не отменяет». Также «Два майора» предрекли, что до окончания военных действий между Россией и США будет еще много раундов переговоров.

«Так что, товарищи, повеселились с обиженной рожи Зеленского и окунания его головы в американский унитаз, и продолжаем работать. Война еще не кончилась», — подытожили военблогеры.

Ранее в России назвали сюрпризом выбор места для встречи Путина и Трампа.

