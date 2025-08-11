В России назвали сюрпризом выбор места для встречи Путина и Трампа

Депутат Ивлев: Выбор Аляски для встречи Путина и Трампа стал сюрпризом

Никто не ожидал, что президент России Владимир Путин встретится с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. Это стало сюрпризом для всего мира, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Леонид Ивлев.

«Что касается выбора Аляски, кстати, исторически российской территории, как места встречи Владимира Путина и Дональда Трампа — это еще тот сюрприз», — сказал политик.

Он также отметил, что, вероятно, в рамках встречи лидеров двух мировых держав людей ожидает еще много сюрпризов. При этом различные предположения и публикации на этот счет до того, как переговоры состоятся, Ивлев назвал информационными манипуляциями.

Ранее Трамп сообщил, что встреча с Путиным на Аляске запланирована на 15 августа. Позднее эту информацию подтвердил помощник президента России Юрий Ушаков.