Зеленский раскрыл детали обмена пленными с Россией

Зеленский: Украине в рамках обмена передали находившихся в России с 2014 года

Украине в рамках обмена пленными и гражданскими, состоявшегося 14 августа, передали граждан, находившихся в России с 2014, 2016 и 2017 годов. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что среди переданных Украине пленных также были военные, участвовавшие в обороне Мариуполя в 2022 году. Кроме того, политик поблагодарил Объединенные арабские эмираты (ОАЭ) за содействие в организации обмена.

«Новый обмен, 84 человека. Это и военные, и гражданские. (...) Среди освобожденных сегодня военных — защитники Мариуполя», — написал он.

Ранее стало известно, что из украинского плена 14 августа вернулись 84 россиянина. Аналогичное число украинцев были переданы российской стороной Киеву.