Россия вернула десятки военнопленных накануне встречи Путина с Трампом

Минобороны России сообщило об обмене военнопленными с Украиной

Россия вернула десятки военнослужащих из украинского плена. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«14 августа с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 84 российских военнослужащих. Взамен переданы 84 военнопленных ВСУ», — говорится в сообщении.

На данный момент российские бойцы находятся в Белоруссии. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их доставят в Россию для дальнейшего лечения и реабилитации.

В оборонном ведомстве отметили, что возвращению солдат из плена содействовали Объединенные Арабские Эмираты.

Обмен состоялся накануне встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, которая пройдет 15 августа на Аляске. Лидеры проведут саммит на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с «Лентой.ру» назвал возможные сценарии украинского конфликта после встречи президентов России и США. В частности, он считает, что вероятность витка эскалации конфликта мала.