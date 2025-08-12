Политолог Дудчак: Вероятность витка эскалации после встречи Трампа и Путина мала

Вероятность витка эскалации после переговоров российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа есть, но она не столь высока, считает политолог Александр Дудчак. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Политолог отметил, что на сегодня худший сценарий из возможных — если после встречи лидеров на Аляске не произойдет никаких изменений. Что касается возможного витка эскалации, то Трамп при таком желании не стал бы предлагать встречу Путину, а сам бы подтолкнул страны к обострению, считает Дудчак. Также эксперт рассказал, что прогнозы России и Запада объединяет общий сценарий — Украине придется отказаться от своих бывших территорий.

«В чем отличие? Они говорят, чтобы линия фронта осталась замороженной и смогут ли уговорить Зеленского на то, чтобы он согласился отдать две области, четыре территории и так далее. То есть разница только в том, какие территории нужно будет отдать, потому что это объективная реальность», — указал Дудчак.

Политолог также предположил, что между лидерами состоится откровенный разговор без посредников и «лишних ушей», в первую очередь без Европы. Он также указал, что Трампу будет донесена мысль, что нынешняя украинская власть несет угрозу всему человечеству.

9 августа Дмитриев допустил срыв встречи Путина и Трампа. По его словам, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта на Украине, будут предприняты титанические усилия.