12:44, 9 августа 2025

В России допустили срыв встречи Путина и Трампа

Дмитриев: Некоторые страны могут попытаться сорвать встречу Путина и Трампа
Виктория Кондратьева
Некоторые страны могут попытаться сорвать встречу президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Такой сценарий допустил спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в своем Telegram-канале.

«Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу президента Путина и президента Трампа», — написал он.

О планировании встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стало известно в четверг, 7 августа. Позже лидеры двух стран определились с местом и датой ее проведения — встреча запланирована на 15 августа.

В ночь на 9 августа Трамп Аляске. Позже эту информацию подтвердил и помощник российского президента Юрий Ушаков.

