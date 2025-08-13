В России рассказали подробности о месте встречи Путина и Трампа на Аляске

Генерал Попов: База на Аляске, где встретятся Путин и Трамп, хорошо защищена

Военная база Эльмендорф-Ричардсон на Аляске, где пройдет встреча президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, отличается высоким уровнем защиты. Об этом рассказал генерал-майор Владимир Попов, чьи слова приводит aif.ru.

По его словам, на аэродроме хорошее обслуживание в любое время года. База, по мнению генерала, уникальная. Президентам там обеспечат хорошую безопасность.

«Напомню, климатогеографические условия самой Аляски довольно аскетичные, следовательно, не предполагают большого количества туристов и гостей», — сказал Попов.

Ранее политолог Александр Дудчак в беседе с «Лентой.ру» назвал возможные сценарии украинского конфликта после встречи президентов России и США. В частности, он считает, что вероятность витка эскалации мала.