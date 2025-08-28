Россия
07:23, 28 августа 2025Россия

Жительница Курской области заявила о смерти людей в украинском плену

Жительница Курской области Капустина: Девять человек не выжили в плену в Сумах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Девять человек не выжили в украинском плену в Сумах. Об этом заявила возвращенная из плена жительница Суджанского района Курской области Анна Капустина, ее цитирует РИА Новости.

«Причины — воспаление легких. Не то, чтобы холодно было, это, наверное, какая-то инфекция, потому что мы все переболели, и не один раз. Раза два все переболели. Медицинский уход был, но не такой, как положено за больными», — рассказала женщина.

По ее словам, куряне, которые не выжили в плену, были старыми людьми, за которыми требовался особый уход. Многие из них были лежачими и просто не выдержали плена, добавила Капустина.

Ранее освобожденный из плена житель Суджи Илья Белокрылов рассказал, что бойцы ВСУ вывозили курян в Сумах на бронетранспортерах. Украинские военные сначала загнали всех жителей в церковь и пообещали им, что через полчаса всех отпустят домой, но свое обещание не выполнили и вывезли жителей из России.

Украина передала России восемь жителей Курской области 24 августа, в их числе был Илья Белокрылов. Среди вернувшихся оказались трое мужчин и пятеро женщин в возрасте от 64 до 75 лет. Как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, курянам в Сумах внушали, что они никому не нужны.

