Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:15, 26 августа 2025Россия

Плененный житель Суджи рассказал о вывозе людей на Украину

Житель Суджи Белокрылов: ВСУ вывозили людей в Сумы на бронетранспортерах
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывозили из курского приграничья на территорию Сумской области жителей на бронетранспортерах. Об этом рассказал вернувшийся житель Суджи Илья Белокрылов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, украинские военные сначала загнали всех жителей в церковь и пообещали им, что через полчаса всех отпустят домой. Свое обещание бойцы ВСУ не сдержали и подогнали к храму бронетранспортер.

Материалы по теме:
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025

«А потом подогнали бронетранспортер — к воротам задом подгоняли, — по 10 человек закидывали туда. "Я не поеду туда, я не поеду туда" — без разговоров закидывали и привезли. (...) 120 человек нас привезли туда (в Сумы), — сказал мужчина. — Семь месяцев: с 1 февраля и по сей день».

Украина передала России восемь жителей Курской области 24 августа, в их числе был Илья Белокрылов. Среди вернувшихся оказались трое мужчин и пятеро женщин в возрасте от 64 до 75 лет. Как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, курянам в Сумах внушали, что они никому не нужны.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотни пассажиров из Великобритании незапланированно оказались в Нижневартовске. Их заперли в салоне самолета. Что известно?

    Курьер спас женщину благодаря кровавому посланию на подушке

    Путин продлил срок службы председателя Следственного комитета России Бастрыкина

    В Москве электричка переехала переходившую пути девушку

    Безопасность MAX усилили

    Зеленский анонсировал новые встречи по гарантиям безопасности

    Двое россиян расправились с неприятелями из-за испорченной машины

    Вучич сердечно поговорил с Лавровым

    Звезда «Операции "Ы"» рассказала о своем состоянии после вызова скорой

    Застрявшая в горах россиянка оказалась рядом с не выжившим 10 лет назад альпинистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости