Плененный житель Суджи рассказал о вывозе людей на Украину

Житель Суджи Белокрылов: ВСУ вывозили людей в Сумы на бронетранспортерах

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывозили из курского приграничья на территорию Сумской области жителей на бронетранспортерах. Об этом рассказал вернувшийся житель Суджи Илья Белокрылов, его цитирует РИА Новости.

По его словам, украинские военные сначала загнали всех жителей в церковь и пообещали им, что через полчаса всех отпустят домой. Свое обещание бойцы ВСУ не сдержали и подогнали к храму бронетранспортер.

«А потом подогнали бронетранспортер — к воротам задом подгоняли, — по 10 человек закидывали туда. "Я не поеду туда, я не поеду туда" — без разговоров закидывали и привезли. (...) 120 человек нас привезли туда (в Сумы), — сказал мужчина. — Семь месяцев: с 1 февраля и по сей день».

Украина передала России восемь жителей Курской области 24 августа, в их числе был Илья Белокрылов. Среди вернувшихся оказались трое мужчин и пятеро женщин в возрасте от 64 до 75 лет. Как рассказал глава Курской области Александр Хинштейн, курянам в Сумах внушали, что они никому не нужны.