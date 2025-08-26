Россия
07:17, 26 августа 2025

Раскрыты подробности об удерживаемых на Украине жителях российского приграничья

Хинштейн: Удерживаемым на Украине курянам внушали, что они никому не нужны
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Жителям Курской области, которых удерживали на территории Украины, внушали, что они никому не нужны. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн, который прибыл навестить возвращенных в Россию жителей, в Telegram-канале.

«На территорию другого государства их увезли 1 февраля. Рассказали, что на чужбине плохо кормили и постоянно внушали, что на Родине они никому не нужны. Но наши люди на вражеские провокации не поддавались: верили и знали, что мы обязательно их заберем», — сказал Хинштейн.

По его словам, из восьми курян, которых вернули в Россию, в пункте временного размещения остались шестеро. Одного из них забрали родные в Орловскую область, другого — поместили в медучреждение на реабилитацию, так как у него диагностировали контузию.

Украина передала России восемь жителей Курской области 24 августа. Среди вернувшихся оказались трое мужчин и пятеро женщин в возрасте от 64 до 75 лет.

