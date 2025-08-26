Раскрыты подробности об удерживаемых на Украине жителях российского приграничья

Хинштейн: Удерживаемым на Украине курянам внушали, что они никому не нужны

Жителям Курской области, которых удерживали на территории Украины, внушали, что они никому не нужны. Об этом сообщил глава Курской области Александр Хинштейн, который прибыл навестить возвращенных в Россию жителей, в Telegram-канале.

«На территорию другого государства их увезли 1 февраля. Рассказали, что на чужбине плохо кормили и постоянно внушали, что на Родине они никому не нужны. Но наши люди на вражеские провокации не поддавались: верили и знали, что мы обязательно их заберем», — сказал Хинштейн.

По его словам, из восьми курян, которых вернули в Россию, в пункте временного размещения остались шестеро. Одного из них забрали родные в Орловскую область, другого — поместили в медучреждение на реабилитацию, так как у него диагностировали контузию.

Украина передала России восемь жителей Курской области 24 августа. Среди вернувшихся оказались трое мужчин и пятеро женщин в возрасте от 64 до 75 лет.