12:53, 26 марта 2026Россия

Системы ПВО сбили 13 летевших на Москву беспилотников

Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) за последний час сбили 13 летевших на Москву беспилотников. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

Об отражении атаки четырех беспилотников стало известно в 11:38. Через 10 минут появилась информация о сбитии еще двух дронов. В течение пяти минут после этого Собянин сообщил об уничтожении в небе еще четырех беспилотных летательных аппаратов. В 12:26 появились данные о новой отраженной атаке двух беспилотников. В 12:52 было сообщено о новой атаке — сбили еще один дрон.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 марта средства ПВО сбили над регионами России 125 украинских беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись Ленинградская, Псковская, Смоленская, Тверская, Ярославская области, а также Московский регион и Крым.

