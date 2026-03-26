12:54, 26 марта 2026Силовые структуры

Раскрыта возможная причина нападения подростка с арбалетом на российскую школу

Mash: Напавший на школу с арбалетом в Челябинске мог пойти на это из ревности
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Челябинский Следком

Предварительной причиной нападения подростка с арбалетом на школу в Челябинске стала ревность. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, 15-летний мальчик приревновал девушку к другому и пришел с оружием мстить.

ЧП произошло в челябинской школе № 32 утром в четверг, 26 марта. Во время второго урока 15-летний подросток с арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом ворвался в класс, распылил газ и выстрелил в одноклассницу. Затем он распылил перцовый баллончик на педагогов в коридоре и попытался скрыться, выпрыгнув из окна. Школьника с переломами ног доставили в больницу.

Его одноклассники рассказали, что он был тихим мальчиком, занимался карате и шахматами.

    Последние новости

    Зеленский объявил о решении по вопросу вывода войск из Донбасса

    iPhone 17 подешевел в России

    В Кремле рассказали об использовании Украиной «втемную» стран НАТО и ЕС

    В России отреагировали на отказ Зеленского выводить ВСУ из Донбасса ради гарантий от США

    В США раскрыли варианты «финального удара» по Ирану

    В Кремле указали на противоречивость заявлений Зеленского о мире

    Путин обсудит с предпринимателями животрепещущие вопросы

    Марка Soueast объяснила обвал продаж в России

    «Меня подставили под кулаки». Помощник Вассермана, которому угрожал Алаудинов, заявил о нападении на него в студии

    Глава уголовного розыска придумал способ использовать российских заключенных и прогорел

    Все новости
