10:09, 26 марта 2026

Раскрыты данные о напавшем на российскую школу подростке с арбалетом

Напавший на школу в Челябинске был тихим, сидел за партой с раненной им девочкой
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Напавший с арбалетом, пистолетом и газовым баллончиком на школу в Челябинске был тихим мальчиком. Об этом его одноклассники рассказали Telegram-каналу Mash.

15-летний подросток раньше увлекался карате, участвовал в соревнованиях по шахматам, играл в лазертаг, уточняет Telegram-канал «112». На аватарке в соцсетях размещена его фотография с винтовкой. Раненная им девочка сидела с ним за одной партой, но они не дружили. Ее мама не знает, почему напавший стрелял именно в ее дочь. В больнице девочке наложили два шва, сейчас она в порядке.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела по трем статьям УК РФ: покушение на убийство двух или более лиц, халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте происшествия работают следователи.

ЧП произошло в школе № 32 Челябинска утром 26 марта. Во время урока 15-летний ученик с арбалетом, газовым баллончиком и сигнальным пистолетом забежал в класс. Он распылил газ, выстрелил в учителя, но попал в одноклассницу. Затем распылил перцовый баллончик в педагогов в коридоре. У них химические ожоги глаз и лица.

Также в больницу увезли самого напавшего, так как он пытался скрыться и прыгнул из окна четвертого этажа. У него переломы ног.

