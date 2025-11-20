Россия
Россия
В России назвали число возвращенных Украине за год тел бойцов

Рогов: С начала года Украине передали более 17 тысяч тел бойцов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал число возвращенных Украине тел бойцов за год. Пост появился в его Telegram-канале.

Он пояснил, что 20 ноября произошел очередной обмен. Киеву передали 1030 тел военнослужащих.

По его словам, с начала года за 14 обменов Украине были возвращены более 17 тысяч тел. За 2024 год Киеву передали около трех тысяч тел.

До этого Россия и Украина обменялись телами в конце октября. Тогда Киев получил от Москвы в 32 раза больше тел бойцов, чем выдал. Обмен произошел в Брянской области.

