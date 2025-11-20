В России назвали число возвращенных Украине за год тел бойцов

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал число возвращенных Украине тел бойцов за год. Пост появился в его Telegram-канале.
Он пояснил, что 20 ноября произошел очередной обмен. Киеву передали 1030 тел военнослужащих.
По его словам, с начала года за 14 обменов Украине были возвращены более 17 тысяч тел. За 2024 год Киеву передали около трех тысяч тел.
До этого Россия и Украина обменялись телами в конце октября. Тогда Киев получил от Москвы в 32 раза больше тел бойцов, чем выдал. Обмен произошел в Брянской области.