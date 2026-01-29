Стало известно о предстоящем обмене телами погибших военных между Россией и Украиной

RT: Между РФ и Украиной 29 января должен пройти обмен телами погибших военных

Между Российской Федерацией (РФ) и Украиной 29 января должен пройти обмен телами погибших военнослужащих. О предстоящей процедуре заявил источник RT, знакомый с ситуацией.

Как стало известно, об обмене Россия и Украина договорились во время одного из раундов на переговорах в Абу-Даби.

В Кремле эту информацию пока не комментировали.

В декабре 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Россия передала Украине 11 тысяч тел военных, а получила — 207.

До этого стороны произвели обмен 20 ноября. Тогда, как утверждал военкор Александр Коц, Россия и Украина обменялись телами солдат в соотношении 1:33. Россия получила тела 30 солдат. Взамен Киеву отдали 1000 тел бойцов Вооруженных сил Украины.

Первые трехсторонние переговоры России, Украины и США о прекращении боевых действий и урегулировании конфликта прошли в столице Объединенных Арабских Эмиратов 23 и 24 января.