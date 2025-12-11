Россия передала Украине в 50 раз больше тел военных

Лавров: Россия передала Украине 11 тысяч тел военных, а получила — 207

Россия в ходе обменов с Украиной передала Киеву 11 тысяч тел военных, а получила только 207. О передаче Украине в 50 раз больше останков павших бойцов сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело нашего бойца», — заявил дипломат.

В последний раз стороны произвели обмен 20 ноября. Тогда, по словам военного корреспондента Александра Коца, Россия и Украина обменялись телами солдат в соотношении 1:33. Россия получила тела 30 солдат. Взамен Киеву было передано 1000 тел бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе конфликта потери ВСУ составили один миллион человек. Дипломат также подчеркнул, что главная цель переговоров России и США это долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.