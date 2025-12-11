Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 11 декабря 2025Бывший СССР

Россия передала Украине в 50 раз больше тел военных

Лавров: Россия передала Украине 11 тысяч тел военных, а получила — 207
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Россия в ходе обменов с Украиной передала Киеву 11 тысяч тел военных, а получила только 207. О передаче Украине в 50 раз больше останков павших бойцов сообщил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Всего к настоящему моменту мы передали Киеву более 11 тысяч тел погибших солдат вооруженных сил Украины и в ответ получили 201 тело нашего бойца», — заявил дипломат.

В последний раз стороны произвели обмен 20 ноября. Тогда, по словам военного корреспондента Александра Коца, Россия и Украина обменялись телами солдат в соотношении 1:33. Россия получила тела 30 солдат. Взамен Киеву было передано 1000 тел бойцов Вооруженных сил Украины.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в ходе конфликта потери ВСУ составили один миллион человек. Дипломат также подчеркнул, что главная цель переговоров России и США это долгосрочное урегулирование конфликта на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского политеха

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Доходы России от продажи нефти упали

    В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

    Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

    У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

    Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала

    Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

    Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok