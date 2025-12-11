Лавров объявил о потерях ВСУ

Лавров: Потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 миллион человек

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе конфликта превысили 1 миллион человек. Об этом объявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по теме урегулирования конфликта на Украине, передает ТАСС.

«Потери ВСУ в ходе конфликта превысили 1 миллион человек», — заявил дипломат.

Ранее Сергей Лавров заявил, что главная цель переговоров России и США — это долгосрочное урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, среди результатов министр отметил устранение первопричин кризиса.

До этого глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва приветствует искренние стремления президента США Дональда Трампа решить украинский конфликт. Однако, отметил он, лишь стремления для этого недостаточно.