11:34, 11 декабря 2025Мир

Лавров назвал цель переговоров с США по Украине

Лавров: Переговоры с США посвящены поиску долгосрочного урегулирования конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Nemenov / Pool / Reuters

Переговоры России и США посвящены именно поиску долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Наши переговоры с президентом США [Дональдом Трампом], с его командой посвящены именно этому — поиску долгосрочного урегулирования для устранения первопричин этого кризиса», — сказал министр.

Ранее Лавров заявил, что Москва приветствует искренние стремления президента США Дональда Трампа решить украинский конфликт, но одного стремления для этого недостаточно. Он подчеркнул, что Россия настаивает на достижении договоренностей об устойчивом и долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран.

