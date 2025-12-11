Лавров назвал недостаточными искренние стремления Трампа решить украинский кризис

Лавров: Одного искреннего стремления Трампа решить украинский кризис мало

Россия приветствует искренние стремления президента США Дональда Трампа решить украинский конфликт, но одного стремления мало. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы настаиваем на том, чтобы был достигнут пакет договоренностей о прочном, устойчивом, долгосрочном мире с гарантиями безопасности для всех вовлеченных стран», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что Трамп является единственным среди всех западных лидеров, кто начал проявлять понимание первопричин конфликта на Украине. Министр добавил, что у Москвы и Вашингтона есть принципиальное понимание о невозможности устойчивого урегулирования без искоренения ядра кризиса.