Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

Мединский обратил внимание на соотношение потерь после обмена телами бойцов

Помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил передачу 1000 тел погибших украинских военных Киеву и получение 41 тела российских бойцов Москвой. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

Мединский обратил внимание на соотношение потерь.

«Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 тело погибших наших. Это о соотношении потерь», — написал Мединский.

Ранее обмен подтвердила украинская сторона. По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, Киеву была возвращена тысяча тел.