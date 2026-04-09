Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

Помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил передачу 1000 тел погибших украинских военных Киеву и получение 41 тела российских бойцов Москвой. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Мединский обратил внимание на соотношение потерь.
«Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 тело погибших наших. Это о соотношении потерь», — написал Мединский.
Ранее обмен подтвердила украинская сторона. По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, Киеву была возвращена тысяча тел.