Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины после обмена телами

18:16, 9 апреля 2026

Мединский обратил внимание на соотношение потерь после обмена телами бойцов
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Фадеичев / РИА Новости

Помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский подтвердил передачу 1000 тел погибших украинских военных Киеву и получение 41 тела российских бойцов Москвой. Об этом политик написал в своем Telegram-канале.

«Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 тело погибших наших. Это о соотношении потерь», — написал Мединский.

Ранее обмен подтвердила украинская сторона. По данным Координационного штаба по обращению с военнопленными, Киеву была возвращена тысяча тел.

