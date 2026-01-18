Главком ВСУ анонсировал новые наступления

Сырский объявил о новых наступлениях ВСУ в 2026 году

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) объявил о новых наступлениях против России. Об этом он сообщил в интервью изданию LB.ua.

Он рассказал, что украинские войска продолжат «стратегическую оборонительную операцию», но при этом отметил, что «в обороне победу не одержать». «Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу», — пояснил Сырский.

Ранее главком ВСУ назвал «действительно сложной» ситуацию на фронте. Однако он подчеркнул, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир», выразив надежду, что он будет справедливым.