Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:04, 18 января 2026Бывший СССР

Главком ВСУ анонсировал новые наступления

Сырский объявил о новых наступлениях ВСУ в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Global Look Press / Keystone Press Agency

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) объявил о новых наступлениях против России. Об этом он сообщил в интервью изданию LB.ua.

Он рассказал, что украинские войска продолжат «стратегическую оборонительную операцию», но при этом отметил, что «в обороне победу не одержать». «Поэтому, соответственно, мы будем проводить наступательные операции, бороться за то, чтобы удерживать оперативную инициативу», — пояснил Сырский.

Ранее главком ВСУ назвал «действительно сложной» ситуацию на фронте. Однако он подчеркнул, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир», выразив надежду, что он будет справедливым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецпредставитель Путина заявил о бессилии ЕС и Великобритании

    Кадыров выложил видео с сыном на фоне слухов о ДТП. Что не так с этим роликом

    «Не выходите из автобуса». Неразлучные пары Голливуда раскрыли секрет многолетнего счастья

    Европа забеспокоилась из-за планов Трампа в отношении НАТО

    Трамп увидел угрозу для еще одной страны из-за России и Китая

    В США назвали истинного автора идеи присоединения Гренландии

    В США раскрыли планы по членству в НАТО на фоне ситуации с Гренландией

    Мерц высказался о Гренландии

    Главком ВСУ анонсировал новые наступления

    Генсек НАТО обсудил с Трампом ситуацию вокруг Гренландии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok