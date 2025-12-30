Сырский сделал признание о ситуации на фронте

Сырский: Ситуация на фронте для ВСУ сейчас действительно сложная

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назвал «действительно сложной» ситуацию на фронте. Об этом он заявил в интервью украинскому «24 каналу».

Он отметил, что обстановка на поле боя «сложная, как и в прошлом году», но украинские войска «продолжают бороться фактически на всех участках фронта».

Главком также подчеркнул, что «войны все равно заканчиваются» и «наступит мир», выразив надежду, что он будет справедливым. По его словам, в сложившейся ситуации украинцам необходима выдержка и понимание.

Ранее Сырский раскритиковал призывы отводить войска от Красноармейска ради спасения жизни солдат. «Это глупо. Вопрос — куда отходить? В чистое поле? И что дальше?» — высказался он.