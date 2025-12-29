Сырский отреагировал на призывы отводить солдат ВСУ от Красноармейска ради их спасения

Главком Сырский: Призывы отходить от Красноармейска для спасения ВСУ — глупые

Главком Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский отреагировал на призывы отводить войска от Красноармейска ради спасения жизни солдат. Он назвал такую логику глупой, поскольку отступать некуда, его комментарий приводит «Чесні новини України» в Telegram-канале.

«Это глупо. Вопрос-куда отходить? В чистое поле? И что дальше? Дальше отступать и искать новый населенный пункт?» — посетовал главнокомандующий ВСУ.

Сырский также объяснил, почему украинские войска были разгромлены на гуляйпольском направлении. По его словам, одна из бригад ТРО во время боев не выдержала натиска противника.